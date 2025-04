Orienteerujad võistlesid labürindiks muutunud parvlaeval

Kuvatud 3 pilti, galeriis pilte: 34

Orienteerujad lõpetasid talvise sisehooaja Eestis esimest korda laeval peetud võistlusega, kus seigeldi labürindiks muudetud parvlaeval Tiiu.

Orienteerumisklubi Okas üks eestvedaja Peep Aedviir ütles, et Tallinna orienteerujad on küll varem soovinud Tallinki laeval võistlust korraldada, kuid pole selleks luba saanud. „Tiit Aedviir Ridala matkaklubist hakkas mõtlema, et oleks tore, kui hooaja puändiks võistleks laev