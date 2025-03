Palivere klaasitööstus januneb elektri järele

Palivere klaasitööstus Pal-Klaas vajab ettevõtte esindajate sõnul senisest võimsamat elektriühendust. Kui seda ei tule, on pikemas perspektiivis õhus tehase kolimine mujale.

Pal-Klaasi juhid tutvustasid elektriühendusega seotud küsimusi reedel Läänemaal käinud sotsiaaldemokraatidest riigikogu liikmetele.

„Täna veel ei ole muret, aga näeme, et see mure tõenäoliselt varsti saabub. Elektriühenduse võimsus ei ole piisav, et tehast laiendada,” nentis Pal-Klaasi müügijuht ja juhatuse liige Hannes Kalmus Lääne Elule.

Artikkel jätkub peale reklaami

Palivere tööstuspargis tegutsevatel ettevõtetel on lootus uuele ja võimsamale ühendusele, mis lubaks senisest rohkem elektr