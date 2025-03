Ristile rajatav üle-Eestilise mõjuga aku sai ehitusloa

Kuula artiklit, 2 minutit ja 47 sekundit 0:00 / 2:47

Sunly ja Metsagrupp said ehitusloa, et rajada Läänemaale Ristile aku, mis suudab talvisel ajal katta neli tundi järjest kümnendiku Eesti elektrivajadusest.

Värskelt ehitusloa saanud 144-megavatine aku salvestab päikesepargist tulevat energiat, millest saab anda võrku 600 megavatt-tundi elektrienergiat õhtusel ajal, kui päike ei paista. Sunly Eesti salvestuse projektijuhi Adam Erki Enoki sõnul ongi akusalvestid tuleviku elektrivõrgus asendamatud, kuna suudavad pärast vaid paarisekundilist käivitumist kiirelt siluda toodangu puudu- ja ülejäägid.

“Akud võimaldavad klientidele stabiilset elektrit tarnida olenemata ilmast. See mõjutab oluliselt päikese- või tuuleenergia tootmist,” selgitas Enok.

Tema kinnitusel teeb lühiajaline salvestus tarbijate jaoks elektrihinna soodsamaks. Lisaks lühiajalisele akusalvestusele vajab Eesti elektrisüsteem pikaajalist salvestust nagu Paldiskisse rajatav vesisalvesti.

“Üksnes eri tehnoloogiate kombinatsioon võimaldab katta 80 protsenti Eesti elektritarbimisest kohapealsest tuule- ja päikeseenergiast,” lisas Enok.

Lühiajalise salvestuse all mõistetakse kahe- ja neljatunnise mahutavusega akusid. Need on olulised energiahinna kujundamise ning energiajulgeoleku aspektist, kuid ei asenda pikaajalist salvestust. Pikaajaline salvestus, mis suudab energiat välja anda 24 kuni 30 tundi, muutub oluliseks siis, kui kasvavad taastuvenergia tootmismahud. Näiteks toimiks Energiasalv piirkondliku energiareservina tuulevaiksetel ja pilvistel päevadel.

Tehnoloogia liigist sõltumata tähendab salvestus tarbijale madalamat ja stabiilsemat energiahinda. Ilma salvestuseta tuleb tipuhindade ajal elektrit kas importida või käivitada kallid reservjaamad. Salvestus aitab aga kasutada odavat tuule- ja päikeseenergiat ka siis, kui tootmine ei toimu. Ühtlasi alaneb ka Eesti võrguelektri süsiniku jalajälg, sest fossiilkütustel töötavate reservjaamade käivitamise asemel saab kasutada varem salvestatud taastuvenergiat.

Risti päikesepargi liitumispunkt on rajatud viisil, mis teeb teiste tootmisvõimaluste lisamise võrku võimalikult lihtsaks. Lisaks ehitusloa saanud akule plaanib Sunly lisada Rehemäe piirkonda tulevikus ka tuulikud. 244-megavatine päikesepark peaks valmima järgmise aasta teises pooles. 144-megavatine ja 600-megavatt-tunnine valmib aku 2027. aastal ning tuulepark 2028. aastal. Kolme tootmisüksuse olemasolu tagab võimalikult efektiivse elektritootmise ja annab kohalikele ettevõtetele head tingimused otseliiniga soodsa elektri ostmiseks, seejuures võrgutasusid maksmata.