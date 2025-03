Juhtkiri: kelle tagahoovi tuleb tuulepark?

Tänane Lääne Elu kirjutab, et idee püstitada Haapsalu maapiirkonda kaks tuuleparki on leidnud vastuhääli kogukonnas ja linnavolikogus. Skeptiline suhtumine tuuleparkidesse pole Lääne-Eestis uus asi. Lääne-Nigula vallas tõi plaanitav Risti tuulepark samuti kaasa meelepaha. Vormsi saare üldkogul otsustati 2010. aastal, et seal ollakse kogukonnana vastu tuulepargi rajamisele, naabermaakonnas Hiiumaal ulatub aastate taha ühe mittetulundusühingu võitlus kavandatava meretuulepargiga.

Haapsalus pole lähiminevikust meenutada vastuseisu mõnele suurele tehnorajatisele. Siin on seni kirgi kütnud pigem linnapilti puudutav. Näiteks veidi vähem kui 20 aasta eest kesklinna tornelamu ehitamine. Täna ei pane seda maja keegi tähele. Siiski tuleb