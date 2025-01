Mihkel Nestor: maailmamajandus Trumpi ajastul

Donald Trumpi ametisse astumine heidab ähvardava varju niigi raskustes sipleva maailmamajanduse kohale. Trumpi poliitika suurim mõju avaldub aga siiski USAs endas.

Trumpi esimesed lasud ainult riivasid maailmamajandust



Trump alustas oma ametiaega hulga dekreetidega, ent otseselt majanduselu kujundavaid otsuseid oli nende seas (veel?) vähe. Ühendriikide sisemajandust mõjutab ehk enim uue administratsiooni migratsioonipoliitika. Lõunapiiril välja kuulutatud hädaolukord võimaldab kasutada migrantide takistamiseks sõjaväge, mille eesmärk on vähendada illegaalsete piiriületuste arvu. Erinevalt varasemast praktikast, plaanitakse tabatud illegaale hoida nüüd kinnipidamisasutustes seniks, kuni langetatakse otsus nende riiki jäämise õiguspärasuses osas. Kuigi põhiseadusest tulenevalt ei ole loota edu algatusele lõpetada Ühendriikides sündinud inimestele automaatne kodakondsuse andmine, avaldab ilmselt seegi pärssivat mõju migratsioonile. Ehkki igal riigil on õigus oma piire kaitsta ja valida, keda riiki lubada, siis on sellel majandusele selged tagajärjed. Nimelt on seni valdav osa immigrantid