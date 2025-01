Lääne Elu paberleht laupäeval, 25. jaanuaril

Kuula artiklit, 1 minutit ja 0 sekundit 0:00 / 1:0

Risti ja Kullamaa kooli liitmisel sünnib suurkool

Lääne-Nigula vallavolikogu hakkab veebruaris arutama Risti ja Kullamaa kooli liitmist, mille tulemusena sünniks valla suurim kool veerand tuhande õpilasega. „Oleme koolide liitmisega lõpusirgel,” ütles Lääne-Nigula valla haridusnõunik Solveig Edasi. Risti ja Kullamaa kooli õpilasesindusele ja lastevanematele on liitumiskava juba tutvustatud ning järgmisel nädalal on järg mõlema kooli hoolekogu käes. Risti ja Kullamaa osavallakogu ühine koosolek sel teemal on tuleval neljapäeval.

Artikkel jätkub peale reklaami

Läänemaa luhtunud suurprojektid

Läänemaal on ikka ja jälle esile kerkinud lennukaid projekte, mis pole ühel või teisel põhjusel edukad olnud. Mõni neist, nagu näiteks Haapsallu Euroopa taasterahastu toel raudtee ehitamine, on teoks saamisele päris lähedale jõudnud. Mõni teine on paraku maabunud suurprojektide surnuaeda.

Et homsed uudised lugemata ei jääks, telli Lääne Elu siit!