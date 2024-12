Keskkonnaagentuur andis Läänemaale tormihoiatuse

Tänaseks on keskkonnaagentuur andnud Läänemaale 2. taseme tormihoiatuse.

Hoiatuse järgi puhub lääne- ja loodetuul 18, puhanguti kuni 25 m/s.

Teise taseme hoiatuse on saanud lisaks Läänemaale ka Saaremaa, Hiiumaa, Harjumaa ja Pärnumaa. Ülejäänud maakonnad on saanud 1. taseme ilmahoiatuse. Täna ennelõunal idapoolsetes maakondades tihe lume- ja lörtsisadu, tuiskab. Nähtavus on halb. Sadu läheb järk-järgult üle vihmaks. Jäiteoht.Tuul pöördub läände ja loodesse puhanguti kuni 18, saartel ja rannikul kuni 25 m/s

Teise taseme hoiatus tähendab, et esineb tavatuid ilmastikunähtusi, tuleb olla tähelepanelik ja jälgida pidevalt ilmaprognoose.