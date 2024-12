Lääneranna Isamaa peab Saaret sobimatuks valda juhtima

Läänerannas valimisteks valmistuv erakond Isamaa ei taha vallavanema kandidaadina näha oma parteikaaslast, kaks aastat valda juhtinud Ingvar Saaret.

Lääneranna Isamaa nimekirja paneb kokku kunagine kultuuriministeeriumi asekantsler ja muinsuskaitseameti peadirektori asetäitja Tarvi Sits. „Usun küll, et Lääneranna vald pole ainuke Eestis, kus juba valimiste peale mõeldakse,” ütles Sits Lääne Elule eile. „Kindlasti on Isamaal kavas oma nimekirjaga välja minna. Tuumik on meil olemas ja tugev.”

