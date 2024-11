Läänemaa omavalitsused pöörduvad ERR-i poole korrespondendipunkti säilitamiseks

Läänemaa omavalitsuste juhid ei ole rahul ERRi otsusega koondada Läänemaa korrespondent Juhan Hepner. Koha säilimiseks plaanivad omavalitsused rahad kokku panna, kirjutas Delfi.

„Hiiumaa ja Läänema omavalitsusjuhid pöörduvad ja paluvad selle otsuse läbi vaadata ja mõelda tõsiselt, see pöördumine rahvusringhäälingu ja otsustajate poole on praegu allkirjastamisel,“ ütles Lääne-Nigula vallavanem Janno Randmaa Delfile.

Randmaa kinnitas, et arutatud on ka rahalise toe pakkumist. Ka Haapsalu linnapea Urmas Sukles kinnitas, et läbirääkimised teiste omavalitsustega käivad. „See on sigadus, näidatakse jälle Läänemaale kätte, et olge vait ja elage siin rahulikult omaette, et me isegi ei tunne huvi, mida siin teete,“ rääkis Sukles.

Seda, et Hepneri koondamisega jõuab Läänemaa uudiseid üleriigilisse meediasse senisest vähem, kinnitas ka Lääne-Nigula volikogu liige ja regionaalministri nõunik Neeme Suur Lääne Elule. Tema sõnul on küsimus, kuidas seda lünka täita ja sellega peavad Läänemaa omavalitsused koos tegelema. „Suur probleem on, et kärped langevad tihti servadele,” ütles Suur.