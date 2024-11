Eesti rahvusringhääling (ERR) peatab uuest aastast Läänemaa korrespondendipunkti töö ja koondab ERRile Lääne- ning Hiiumaa uudiseid vahendanud Juhan Hepneri.

Hepner ütles Lääne Elule, et teade Läänemaa korrespondendipunkti sulgemisest tuli talle nagu välk selgest taevast. Kolmapäeva hommikul helistas talle ERRi uudistetoimetuse juht Anvar Samost ja teatas, et nii on, midagi pole teha, tal on kahju, aga raha on vähe. „Ei olnud vähimatki eelhoiatust ega märki, et selline asi on