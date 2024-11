Omavalitsusjuhid soovivad ERRi Läänemaa korrespondendipunkti töö jätkumist

Hiiumaa, Haapsalu, Lääne-Nigula ja Vormsi omavalitsusjuhid allkirjastasid pöördumise, milles soovitakse Eesti Rahvusringhäälingu (ERR) Läänemaa korrespondendipunkti töö jätkumist.

Eesti Rahvusringhääling (ERR) teatas, et alates 1. jaanuarist peatatakse Läänemaa korrespondendipunkti töö ning koondatakse sealne korrespondent Juhan Hepner. Piirkonda hakatakse edaspidi katma Tallinna ja Pärnu korrespondendipunktidest.

Pöördumisega juhitakse tähelepanu, et Juhan Hepner on Läänemaa ja Hiiumaa uudiseid aastaid asjatundlikult ja operatiivselt vahendanud. Tal on selle tööperioodi jooksul välja kujunenud teadlikkus selle piirkonna, sealsete inimeste ja sündmuste suhtes. See on taganud objektiivse ja adekvaatse regulaarse ülevaate riiklikes uudistesaadetes Läänemaa eri paigus ja Hiiumaal toimuva kohta. Just käesoleval aastal nimetati Juhan Hepner Läänemaa kultuuripärli tunnustuse vääriliseks, mis näitab, kuivõrd hinnatud tema tegevused kogukonnas on.

Uudiste operatiivne ja objektiivne kajastamine Eesti eri paigust, sealhulgas ja eriti kaugemal pealinnast, on väga oluline regionaalpoliitiline tegevus. Eesti Rahvusringhääling peab säilitama uudissündmustele reageerimise võimekuse üle kogu Eesti. Sealhulgas Läänemaal ja Hiiumaal, nii nagu see on olemasoleval hetkel. Pöördumisel omavalitsusjuhid paluvad Eesti Rahvusringhäälingu nõukogul ja juhatusel antud otsus üle vaadata ja Läänemaa korrespondendipunkti tööga ka edaspidi jätkata.