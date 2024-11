Kuvatud 3 pilti, galeriis pilte: 4

Külmade ilmade saabudes on viimane aeg võtta ette vihmaveerennide puhastamine. Loe lähemalt, et saada teada, miks on oluline renne puhastada.

Miks tuleb vihmaveerennide puhastamine võtta ette kindlasti enne talve?

Külmade ilmade saabudes on viimane aeg võtta ette vihmaveerennide puhastamine.

Kui rennid jäävad mustusest ja lehtedest puhastamata, võivad need talvekuudel ummistuda või isegi jäätuda, mis võib korteriühistule ja eramaja omanikule kalliks maksma minna, sest siis tuleb hakata tegema kulukaid remonditöid.

Ummistunud rennid ei suuda õigesti vett juhtida

Vihmaveerennide peamine eesmärk on juhtida katuselt tulevat vihmavett hoonest eemale, ummistunud rennid aga ei suuda seda funktsiooni korralikult täita.

“Kui vesi ei saa äravoolutorudesse liikuda, siis hakkab see rennidesse kogunema. Sealt edasi polegi palju vaja, kui veepiisad ja niiskus satub fassaadile, vundamendile ja halvemal juhul ka maja konstruktsioonidesse, põhjustades ülemise korruse korterites hallitust ja veekahjustusi,” selgitab Katusehooldus.ee esindaja Siim Jõgi põhjuseid, miks ummistusi on targem ennetada.

Sodi täis vihmaveerenn võib jäätuda

Katuseräästas asuvasse renni koguneva vee jäätumine on üks suuremaid riske, mis ummistunud vihmaveesüsteemiga kaasneb.

Halvemal juhul hakkab jää üle renni serva paisuma ja sealt edasi katuse servale ja tuulekasti alla kogunema.

Talve jooksul korduvad külmumise ja sulamise tsüklid võivad asja teha veel hullemaks, eriti siis, kui jääkiht üha pakseneb.

“Jäätunud renn võib olla esimene märk sellest, et vihmaveesüsteemi on tekkinud ummistus. Kui märkad rennis jääd, siis soovitame igal juhul kiiremas korras spetsialisti poole pöörduda,” soovitab Jõgi.

Ummistuseks piisab ka väikesest lehesodist

Jõgi kirjeldusel piisab vahel ka väikesest lehehunnikust, okkasodist või samblatükist, et rennidesse hakkaks vesi kogunema.

Kui rennid on olnud aastaid puhastamata, siis võib renn isegi täies ulatuses sodi täis olla.

“Olen ka näinud olukorda, kus rennis on hakanud kasvama puud, sest sinna kogunenud lehemass on aja jooksul mullaks kõdunenud,” toob Jõgi näite.

Oluline on ka äravoolu puhastamine

Lisaks rennidele vajab puhastamist maapinna lähedal asuv äravoolutrapp, kuhu kipub mustust ja sodi kogunema, seda eriti sügisel, kui lehed langevad.

Ummistunud äravool ei lase vihmaveel drenaaži liikuda, vesi valgub maja ümbrusesse laiali ja hakkab vundamenti uuristama.

Varitsev oht katuseservas

Kui saabuvad esimesed külmad ja rennides olev vesi hakkab jäätuma, siis muudab see rennid raskeks ja räästasse paigaldatud vihmaveesüsteem võib ühel hetkel paigast nihkuda või sootuks alla kukkuda.

Renni kogunev lisaraskus on koormaks tervele vihmaveesüsteemile.

Siim Jõgi kinnitusel pole sugugi harv, kui rennid sellise raskuse all õigest asendist välja väänduvad või halvemalt juhul alla kukuvad.

“Kui vesi ja lehemass rennis külmuvad, võib renn jää raskuse all deformeeruda, kuni selleni välja, et see võib mõnele inimesele või autole peale kukkuda,” hoiatab ta.

Eriti oluline on ohutust jälgida tänavaäärsetel majadel, suurtel korterelamutel ja avalikel hoonetel, mille ümber on palju liikumist.

Miinuskraadidega ei pruugi sodi kätte saada

Jäätunud rennist on praktiliselt võimatu sodi kätte saada. Just seepärast on tähtis rennid puhtaks teha veel enne miinuskraadide saabumist.

Mida teha aga siis, kui majaomanik märkab probleemi alles talvel?

Siim Jõgi sõnul pöördutakse sellise murega nende poole üpris sageli.

“Kui rennid on jäänud sügisel puhastamata, siis tasub kindlasti meiega ühendust võtta ja arutame läbi võimalused, kuidas ummistus likvideerida.

Eesti talved on heitlikud ja miinuskraadid vahelduvad lörtsiste ja soojemate ilmadega. Kui ilm soosib, siis saame avarii korras selle töö esimesel võimalusel ette võtta,” julgustab Jõgi.

Parim aeg vihmaveerennide puhastamiseks on enne külmade saabumist

Selleks, et vihmaveetorude jäätumist juba ennetavalt vältida, on parim aeg rennide puhastus ära teha sügisel pärast suuremate lehtede langemist. Nii on võimalik rennidest kogu sodi ühekorraga kätte saada.

Rennide puhastamine käib mehhaaniliselt ja seda tehakse kas redeliga või ohutusvarustusega katuselt liginedes.

„Madala eramaja puhul on täiesti võimalik rennide puhastus ka ise ette võtta. Kortermajade puhul tuleb selleks tuleks appi palgata hooldusfirma,“ sõnab Jõgi.

Rennide puhastamine nõuab ohutusvarustust ja õiget väljaõpet

Kuna rennide puhastamine eeldab tööd kõrgustes, siis ei soovita Jõgi mitmekorruseliste majade vihmaveerenne ise puhastama hakata.

Katusehooldus.ee tegeleb juba enam kui 15 aastat katuste hooldamise ja vihmaveerennide puhastamisega. “Puhastame igal aastal ligi 300 katust. Meie mehed omavad kogemust nii korterelamute ja eramajade katuste ja rennide puhastamisel kui ka suurte kirikutornide pesemisel,” ütleb Siim Jõgi, kes igapäevaselt tegutseb ettevõttes hooldusjuhina.

Rennide puhastust saab tellida ka koos katusepesuga

Jõgi sõnul saab rennide puhastuse ja katuse pesemise väga edukalt teha ära ühekorraga ja tihti kliendid just seda lahendust eelistavad.

Kui katus on tugevalt sammaldunud, siis soovitab ta lisaks katusepesule tellida ka samblatõrje, mis aitab ühtlasi rennide ummistusi vältida.

Korterelamute ja ühiskondlike hoonete juures tasub vihmaveerennide puhastamine lisada iga-aastaste sügistööde sekka

Korterelamute ja ühiskondlike hoonete juures on vihmaveerennide puhastamine eriti oluline, et sademete äravool toimiks õigesti ja ohutus oleks igal ajahetkel tagatud.

Siim Jõgi soovitab vihmaveerennide puhastuse lisada korteriühistu iga-aastaste heakorratööde hulka.

“Sügisesed heakorratööd hõlmavad lehtede riisumist ja tihti ka fassaadide ja katuste puhastamist. Nendega koos on paras aeg ära teha kortermaja rennide puhastus, nii saab hoone tervikuna korda,“ selgitab ta.

Soovitused vihmaveesüsteemi pikaealisuse tagamiseks

Kuidas tagada vihmaveesüsteemi korrasolek aastakümneteks?

Regulaarne puhastamine

Puhasta renne vähemalt kord aastas, eelistatult sügisel pärast viimaste lehtede langemist. Vajadusel kontrolli rennide seisukorda kevadel pärast lume sulamist.

Lisaks rennidele ka äravoolutrapid

Majaümbruse koristamisel jälgi regulaarselt äravoolutrappe ja vajadusel eemalda sealt lahtine mustus ja sodi.

Märka esimesi märke

Vihmaveesüsteemi seisukorda saab hinnata visuaalselt või paluda spetsialistil seda katuselt vaadelda. Kui rennist tilgub vesi fassaadile või talvel hakkab renni jää kogunema, siis võib see olla esimene märk sellest, et rennidesse on tekkinud ummistus.

Ummistusel on mitmeid põhjuseid

Vihmaveerennide ummistumise korral tuleb rennidest eemaldada kogu mustus, lahtine sodi, lehed ja sammal.

Kui vajad rennide puhastamisel abi, siis pöördu Katusehooldus.ee poole, kes tuleb kohale ja puhastab katuseid ja vihmaveerenne üle Eesti.