Kuidas ennetada peeneid jooni ja kortsukesi silmade ümbruses?

Peened jooned ja kortsud silmade ümbruses on loomulik vananemise osa, kuid nende teket saab ennetada ning olemasolevaid ilminguid vähendada. Õige hoolduse, harjumuste ja sobivate toodetega saad hoida silmaümbruse nahka nooruslikuna ja vähendada nähtavaid vananemismärke.

Foto: freepik

Miks on silmaümbruse nahk kortsude tekkele vastuvõtlikum?

Silmade ümbruse nahk on eriti õrn ja õhuke, mistõttu on see rohkem vastuvõtlik peentele joontele ja kortsudele ning need tekivad sinna kiiremini kui mujale näopiirkonda. Põhjuseid on mitmeid:

Õhuke nahk – Silmaümbruse nahk on mitu korda õhem kui ülejäänud näonahk, mis muudab selle eriti tundlikuks. Liikumine ja miimika – Kuna pilgutame ja kissitame silmi igapäevaselt ning naeratame ja naerame samuti, paneb see silmaümbruse nahale pideva koormuse. Sellised liigutused soodustavad peente joonte tekkimist ning soovituslik on proovida kortsude tekkimise ennetamiseks kontrollida oma näomiimikat. Keskkonnast tingitud mõjurid – Päikesevalgus, õhusaaste ja muud keskkonnategurid võivad tekitada nahas stressi, mis kiirendab kortsude teket ja naha vananemist.

Sobiv ja õige silmaümbrusekreem aitab pakkuda nahale kaitset ja tugevdada selle vastupanuvõimet.

Igapäevased harjumused, mis aitavad ennetada kortsude teket

Lisaks ülaltoodud põhjustele saame ise palju ära teha selleks, et hoida enda silmaümbrus kortsuvaba ning ennetada peeneid jooni silma ümber:

Joo piisavalt vett

Nahk vajab elastsuse ja tervisliku välimuse hoidmiseks pidevat niisutust. Kui oled hästi hüdreeritud, näeb ka silmaümbruse nahk värskem välja ja kortsude tekkimise tõenäosus väheneb. Kasuta õrna silmakreemi

Niisutav silmakreem aitab silmaümbruse nahka toita ja siluda, hoides ära kuivusest tingitud jooned. Hea silmakreem sisaldab vananemisvastaseid ja niisutavaid koostisosi nagu hüaluroonhape, peptiidid või retinool. Soovitatav on silmakreemi kanda õrnade tupsutavate liigutustena silmaümbrusesse nii hommikul kui õhtul, et tagada nahale pidev hooldus. Hea on kasutada selleks spetsiaalseid kortsudevastaseid tooteid silmalau jaoks . Kaitse nahka päikese eest

Päikese ultraviolettkiired (UV-kiired) kiirendavad naha vananemist ja soodustavad kortsude teket. Seepärast on oluline kanda päikeseprille ja kasutada silmaümbruses päikesekaitsekreemi. UV-kaitsega tooted kaitsevad nahka ja aitavad vähendada keskkonnast tulenevat kahjustust. Päikesekosmeetika valikust leiad spetsiaalseid tooteid, mis sobivad kasutamiseks ka silmade ümbruses ja näonahal.

Olulised koostisained silmahooldustoodetes

Silmaümbruse kortsude ennetamisel ja vähendamisel on eriti kasulikud mõned teatud toimeained, mis tõstavad naha elastsust ja niiskustasakaalu:

Hüaluroonhape – Väga tõhus niisutaja, mis aitab hoida nahas niisutatust maksimaalselt. See aitab siluda peeneid jooni ja annab nahale pringima välimuse.

Retinool – Tuntud ka kui A-vitamiin, on retinool üks võimsamaid vananemisvastaseid koostisosi, mis aitab stimuleerida kollageeni tootmist, parandades naha tekstuuri ja vähendades kortse.

Kofeiin – Kofeiin aitab vähendada turset ja tumedaid silmaaluseid, mis muudab pilgu säravamaks. Lisaks aitab see vähendada vedeliku kogunemist ja stimuleerib vereringet.

Alusta silmaümbruse hooldamist juba täna

Silmaümbruse õige ja efektiivne hooldus on ürpis lihtne ning järjepidevus ja õigete toodete kasutamine aitab tõhusalt säilitada nooruslikku välimust. Juba esimeste vananemisilmingute korral silmaümbruse naha eest hoolitsema hakkamine on parim viis ennetada kortsude teket. Leia endale sobivad tooted ja loo igapäevane heliitav rutiin, et hoida silmaümbruse nahk elastne ja särav.

„See artikkel koostati Pharmamint OÜ tellimusel.”