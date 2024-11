Karmen Joller: libaarstid õõnestavad usaldust meditsiinisüsteemi vastu

Tervishoiu kvaliteet on ühiskonna alustala, millest sõltub meie kõigi heaolu. Paraku on Eestis viimastel aastatel sagenenud libateaduse ja desinformatsiooni levik ka arstide seas. See seab ohtu patsientide tervise ja õõnestab usaldust meditsiinisüsteemi vastu.

Hiljutine artikkel ajalehes „Lääne Elu” tõi esile dr Martin Ruumeti tegevuse, kes on aastaid levitanud ebateadust. Kuigi ta on hariduselt arst, on ta andnud lisaks väga vajalikele tervisliku eluviisi soovitustele ka ohtlikke nõuandeid loobuda krooniliste haiguste ravimitest. Tervislik eluviis on kahtlemata tähtis, kuid ravimite ära jätmine võib viia elu ohustavate tagajärgedeni.

Artiklist ilmneb, et dr Ruumet jätkab samade praktikatega: ta soovitas patsiendil juua ravimtaimedest valmistatud teesid ja paarist ravimist loobuda ning jättis diagnoosimata eluohtliku kopsuarterite trombemboolia, mis vajanuks väga kiir