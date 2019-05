Radioloogid andsid Heldur Õigusele kolleegipreemia

Eesti radioloogia ühing andis tänavuse kolleegipreemia ehk Kõrghetke ordeni Läänemaa haigla kauaegsele radioloogile Heldur Õigusele.

Radioloogiaühingul oli plaanis Kõrghetke orden üle anda reedel Eesti radioloogia ühingu üldkoosolekul Padise mõisas, kuid et laureaat Õigus peab sel ajal olema hoopis Tartus kursuse 60. Aastapäeva kokkutulekul, sai ta ordeni kätte Läänemaa haiglas hommikusel nõupidamisel.

„Sukapaealaorden,” muigas Õigus autasust rääkides. Ordenit antakse välja 2005. aastast. Selle asutaja, toonane radioloogiaühingu presidendi Sergei Nazarenko sõnul asutati orden seetõttu, et arstide tööd tunnustati vähe. Kolleegipreemia on mõeldud radioloogile, kes aasta jooksul millegi erakordsega silma paistnud või oma tööd pikka aega teinud.

„Sel aastal avastasime, et me oleme olnud nagu pimedusega löödud ja pole Heldur Õiguse tööd seni märganud,” tunnistas Nazarenko.

Autasu, mis kujutab endast kullast lipsu ja selle külge kinnitatud mäekristallist ripatsit, on kujundanud metallikunstnik Kaie Parts. Tegemist on rändautasuga.

Algselt hoopis spordiarstina tööd alustanud 84aastane Õigus töötab Läänemaa haiglas 1977. aastast. Lisaks röntgenile tegeleb radiloolg ultraheli ja kompuutertomograafia uuringutega. „Ta kirjeldab kõiki pilte, mis meil siin majas tehakse,” ütles Läänemaa haigla ravijuht Kai Tennisberg. Tennisberg lisas, et Õigus on hea kolleeg: „Kui teised võivad ikka elu asjade üle vinguda, siis tema on alati heas tujus.”

Vaatamata sellele, et pensioniiga juba ammu käes, töötab Õigus endiselt suure koormusega ja vaatab aastas läbi sadu tuhandeid röntkenipilte. „Ära hakkab tüütama, aga muud ka teha ei oska,” ütles Õigus ise. Ta viskas nalja, et radiloog nagu röövelgi töötab pimedas toas – ainus vahe on selles, et röövel tapab teist inimese, aga radiloog aga iseennast.

Aastakümneid röntkenikiirte kaudu inimese sisemust uruinud Õigus vastas küsimusele, kas inimene seest ilusam kui väljast: „Kuidas kunagi”.