Mees lõi jaoskonnas politseinikku

21. novembril Haapsalu politseimajas lõi 50aastane mees politseiametnikku.

Politsei sai teate, et ööl vastu 21. novembrit on Haapsalus Kalda tänaval aknaraami lõhkumise teel sisse tungitud ettevõtte ruumidesse, varastatud tahvelarvuti ja alkohoolseid jooke ning kahjustatud erinevaid esemeid. Kahjustatud on ka maja ees seisnud sõidukit. Kahju on täpsustamisel.