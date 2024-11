Aeg mõelda jõulupuule: päris kuuse pühadeks saab riigimetsast

Jõulude lähenedes saab iga soovija taas võtta ette retke riigimetsa, et tuua omale pühadeks meelepärane jõulupuu. Kogu vajaliku info ja sobiliku puu võtmise juhendi leiab RMK äpist ja kodulehelt.

Võimalust omale ise riigimetsast jõulupuu valida pakub RMK juba aastast 2008. Ühtlasi on see hea võimalus võtta ette pere või sõprade seltsis mõnus metsaretk ja uudistada talvist metsaelu.

Põhimõtted, millist puud jõulupuuks valida tohib, on samasugused nagu varasematelgi aastatel. Kuuske on lubatud riigimetsast võtta neist kohtadest, kust tal pole lootust suureks kasvada: teede ja kraavide servadest, elektriliinide ja vana metsa alt.

RMK mobiilirakendusest ja kodulehelt www.rmk.ee/kuuseke leiab abistava veebikaardi, mis positsioneerib kuuseotsija asukoha ning näitab lähimaid kohti, kust jõulupuud võib langetada.

Oluline on meelde jätta, et kuuske ei tohi võtta metsanoorendikust ega kaitsealalt. Kuusenoorendiku tunneb ära selle järgi, et puud on korrapäraselt hooldatud ning enamasti ühekõrgused. Kaitsealad on riigimetsa kaardil tähistatud pruuni tooniga ja piiritletud ning on ka looduses valdavalt siltidega tähistatud.

Kuuse eest tuleb tasuda enne selle maha võtmist, kasutades mobiili- või pangamaksega. Makset tõendav SMS või maksekorralduse kinnitus peaks metsas kaasas olema. Mobiiliga on võimalik kuuse eest maksta 31. detsembrini k.a.

Hinnakiri on sama, mis eelnevatel aastatel. Kuni meetrine jõulupuu maksab 3 eurot, 1–2-meetrine 8 eurot ning 2–3-meetrine 13 eurot. Osta saab ka kõrgemaid kuuski, mille hinnad on välja toodud RMK kodulehel.

RMK tänavuse teavituse visuaale aitas luua tehisaru, mille kaudu on soov iseäranis rõhutada ehtsa, ise otsitud ja metsast toodud jõulupuu erilisust. Kampaania sõnum ongi kontrastiks tehisaju loodud multifilmilikule pildikeelele – päris kuuse saad riigimetsast.

Jõulukuuse müügist teenitud samaväärse summa suunab RMK õpilaste metsateadlikkuse tõstmiseks. Eelmisel aastal toodi riigimetsast üle 8300 jõulupuu.

Ka tänavu kingib RMK riigimetsast toodud jõulupuu asenduskodudele ja mitmetele ühiskondlikele asutustele.