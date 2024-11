Mihkel Nestor: tööturg eirab majanduslanguse gravitatsiooni

Olud tööturul on majanduslangusele vaatamata püsinud töövõtja vaatevinklist head. Seetõttu võib eeldada, et majanduskasvu taastudes, oleme peagi taas silmitsi töökäte nappusega.

Õpikutarkuse järgi liiguvad majanduskasv ja tööturg käsikäes. Kui nõudlus on nigel, siis kahaneb vajadus ka tööjõu järele. Kuigi majanduslangus on tänaseks läbi, on Eesti SKP 2022. aastal saavutatud tipuga võrreldes ligi 6% väiksem. See on suur kukkumine. Vaadates Eesti varasemat ajalugu, siis võiks niivõrd suur SKP langus end