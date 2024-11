Hea teatrisõber!

November on uus naljakuu, sest just siis toob Rakvere Teater Läänemaale publiku poolt armastatud komöödia “Oi, Johnny”.

Foto: Kalev Lilleorg

Kolmapäeval, 27. novembril kell 19 naerutab Haapsalu Kultuurikeskuses publikut Johnny, kellel ilmatu palju sekeldusi naistega.

„OI, JOHNNY” on lavastus, kus kahes teineteisega äravahetamiseni sarnases korteris läheb väikeste hädavalede mõjul lahti tõeline naljaralli, kus üks jabur olukord ajab teist taga ja kus lõpuks ei saa enam keegi päris täpselt aru, kes kellega magab ja mida valetab. Eelkõige seksuaalsele tolerantsusele kutsuv Ray Cooney komöödia laseb ennast tühjaks naerda, aga ka mõista, et iga tõelise naudingu taga on siiras armastus ja sõprus, mis ei kannata ka siis, kui väliselt kõik suisa metsa läheb. Nii muutub selle loo kangelaseks armastus, mis sisaldab kõiki vikerkaarevärve.

Osades: Margus Grosnõi, Ülle Lichtfeldt, Anneli Rahkema, Eduard Salmistu, Madis Mäeorg, Märten Matsu, Tarmo Tagamets (külalisena)

Kohtumiseni teatris!

