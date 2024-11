Kuigi väljas on veel soojakraadid ja pühadeaja algust kuulutava esimese advendini paar nädalat aega, on Läänemaa jõuluvanad oma punased kuued tolmust puhtaks kloppinud ja habemed ära harjanud ning valmistuvad kibekiireks tööajaks.

Laupäeva õhtul pidasid Läänemaa jõuluvanad Haapsalus rannarootsi muuseumis oma salakoosolekut, et vahetada muljeid, vaadata, kas vorm veel selga mahub ja arutada pakilisi tööasju. „Mõtlesime, et kaugel need jõulud enam – saam