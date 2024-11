Lahkus kaitseliidu Lihula üksikkompanii asutaja Marko Reisel

Täna lahkus meie seast ootamatult staažikas kaitseliitlane ja Lääne maleva Lihula üksikkompanii taaslooja ja endine ülem veebel Marko Reisel (6.05.1975-2.11.2024), Lihula üksikompanii sotsiaalmeedia kaudu.

“Kurbusega südames teatame, et tänasel hingedepäeval on meie seast lahkunud Lihula üksikkompanii taaslooja, aasta kaitseliitlane, kuid ennekõike sõber, kamraad, pühendunud kaitseliitlane ja eeskuju – veebel Marko Reisel, kes pühendas oma elu meie riigi ja kogukonna turvalisuse ja ühtsuse hoidmisele,” kirjutatatakse postituses.

Reisel astus Kaitseliitu 1991. aasta jaanuaris, kohe, kui kuulis sellest keskkooli päevil, ning jäi truuks sellele kogu oma elu. Reisel on öelnud, et kaitseliit pakkus talle võimalust eneseteostuseks ja väljapääsu igapäevaelu rutiinist. Ta armastas riigikaitset sügavalt ning pidas oluliseks, et nii nagu teda toetasid tema kamraadid, oleks tema ise omakorda toeks ja juhiks teistele.

Reiseli eestvedamisel tulid 2013. aastal kokku Lihula kandi mehed, kellega koos loodi Lihula üksikkompanii. Reisel oli üksikkompanii ülem, kelle juhtimisel sai üksikkompanii ruumid Lihula mõisas.

Kaitseliit valis Reiseli 2016. aasta kaitseliitlaseks ja sel suvel oli tema üks, kes tõi Haapsallu presidendi teele lähetatud võidutule. Reisel töötas president Alar Karise isikukaitse juhina.