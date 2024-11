Elektrilevi jätkab suurendatud jõududega rikete lahendamist

Keskkonnaagentuur on andis tänaseks uuesti kogu Eestile tormihoiatuse: tuul kuni 28 meetrit koos tugevate vihamsadudega. Elektrilevi on suurendatud jõududega ööpäeva rikkeid lahendanud ning hommikuse seisuga on veel 2000 klienti elektrita. Kogunes kriisikomisjon ja käivitati Elektrilevi kriisireservi kaasamine rikete lahendamisele.

Kogu Eestile on antud taas tormihoiatus: tugevad tuuled kiirusega kuni 28 meetrit sekundis koos tugevate vihmasadudega, mis tähendab, et ilm on ohtlik. Torm on juba murdnud palju puid ja oksi, mis on tekitanud hulgaliselt rikkeid üle Eesti, aga kõige keerulisem olukord on Lääne-Eestis ja hetkel on elektrita ca 2000 klienti. Tormituulte tugevnedes võib see number võib veel kasvada.

„Oleme suurendatud jõududega tööl kahes vahetuses ja ööpäeva jooksul on brigaadid teinud ära suure töö. Kõik reedese tormi poolt põhjustatud keskpingerikked ja enamus madalpinge rikkeid loodame korda saada tänase päeva jooksul, aga mõnede madalpinge rikete lahendamine jääb siiski veel homse peale,“ sõnas Elektrilevi juhatuse esimees Mihkel Härm.

Tuuled rannikul hakkavad õhtupoole taas tõusma, mis muudab ilma väga ohtlikuks ja see raskendab rikete lahendamist. “Tugevate tuultega võib muutuda elektritööde teostamine eluohtlikuks ja inimeste ohutus on kõige olulisem. Samuti paneme ka inimestele südamele, et kõiki hoiatusi järgida, katkenud elektri liinidest eemale hoida ning ohtliku ilmaga püsida kodus turvaliselt ja tervena,“ lausus Elektrilevi juhatuse esimees Mihkel Härm.

Elektrilevi ja partnerid teevad kõik endast oleneva, et rikked lahendada ja elektriühendused võimalikult kiirelt taastada.