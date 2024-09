Banduura saatel lauldud „Kauges külas” avas Oru kultuuriaasta

Oru kultuuriaasta mängis teisipäeva õhtul avatuks banduuramängija Inna Lisnjak koos kaasmaalastega Ukrainast.

Võimsa akordina kõlas ukrainlannade koos pealtvaatajatega eesti keeles lauldud Curly Stringsi hittlugu „Kaugel külas”. „Kauges külas” sobib Oru kandiga imehästi, sest laulu sõnad on kirjutanud Kristiina Ehin, kelle juured on Soolu ja Jalukse piiril endises Änniste külas.

Et Oru kultuuriaasta avati just nimelt ukrainlaste toel, sobis ka sellega, et 24. september on Eesti rahvusvähemuste päev ehk Eesti rahvuste päev.