Täna algab 22. Matsalu loodusfilmide festival

Täna kell 19 avatakse Lihula kultuurimajas ametlikult 22. Matsalu Loodusfilmide Festival Prantsusmaa filmiga „Kuretants”. Kokku linastub festivalil sel aasta 52 viimasel aastal tehtud parimat loodusfilmi Eestist ja mujalt maailmast ning mitmeid neid tulevad kohapeale tutvustama ka filmide autorid.

Avafilm „Kuretants” uurib selle kohta, mis sünnib siis kui loodusfilm kohtub esituskunstiga. Režissöör Maxence Lamoureux koostöös koreograafi ja tantsija Fiona Le Goffiga viib vaatajaid filmis kohtuma kurgedega, kelle pulmarituaalid on inspireerinud tantse kogu maailma kultuurides.

Festivali filmiprogrammi juht Heli Tetlov ütles, et iga aasta on esitatud filmide seast aina raskem valida välja võistlusprogrammi, sest tugevaid tegijaid on nii palju. „Sel aastal esitati festivalile 821 filmi, millest vaid 52 valimine oli kindlasti väljakutse. Samas sai kokku väga hea valim filmidest, mis näitavad looduse mitmekesisust oma kõigis värvides ning inimese suhet kõige meid ümbritsevaga,” ütles Tetlov.

Lisaks filmikavale toimub Lihulas festivali ajal ka palju muud mälumängust kivide kõnelemise töötoani. Juba on traditsiooniks saanud laupäevane taskuhäälingute eriprogramm, kus saab osaleda kolme erineva taskuhäälingu avalikul salvestamisel ning näha, kuidas raadiomaagia päriselt töötab.

Üle aastase pausi on tagasi ka populaarne festivali fotopäev. Fotojutte räägitakse laupäeval, 28. septembril Lihula keskel asuvas uues kohvikus Von Hauer. Päeva jooksul toimub kuus oma ala tipptegijate ettekannet loodusfotograafiaga seotud teemadel ning festivali ajal on avatud viis erinevat loodusfotonäitust erinevais paikades üle Lihula. Teiste seas ka Matsalu rahvuspargi 20. aastapäevale pühendatud, MAFFi ja riigimetsa majandamise keskuse koostöös korraldatud näitus „Matsalu loodus”. Fotopäeva koordineerib sel aastal Remo Savisaar.

MAFFil linastuvad võistlusfilmid võistlevad kahes kategoorias: loodus ning inimene ja loodus. Võitjad valib välja ekspertidest koosnev žürii, kuhu sel aastal kuuluvad Tuul Sepp, Urmas Tartes, Eva Kübar ja Alis Mäesalu Eestist ning Belgia režissöör Jurgen Buedts ja soome filmitegija Jouni Hiltunen.

Matsalu Loodusfilmide Festival (MAFF) toimub sel aastal 25.-29.septembril Lihulas ja kuni 6. oktoobrini linastuspaikades üle Eesti.