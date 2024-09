Svet: Haapsalu raudtee peab tulema, aga raha selleks veel pole

Svet ütles, et Tallinnast läbi Haapsalu Rohuküla sadamasse viivat raudteeühendust on vale nimetada Haapsalu raudteeks, sest sellel on palju laiem mõõde – see on uus mõõde Hiiumaa ja mandri vahelisse transporti.

Sveti hinnangul on selle raudtee rajamine osa riigi liikuvus- või siis ühistranspordireformist.

„Hetkel sellele projektile rahalist katet ei ole ja ma arvan, et peale seda, kui liikuvusreform on vastu võetud, siis tuleb selle küsimuse juurde tulla tagasi,” nentis Svet.