Päästeamet kontrollib sel nädalal suitsu- ja vingugaasiandureid

Sel nädalal kontrollib päästeamet suitsu- ja vingugaasiandurite olemasolu Eesti inimeste kodudes. Algamas on kütteperiood, mistõttu on väga oluline veenduda, et nii suitsu-kui ka vingugaasiandur oleksid olemas ja töökorras. Suitsuandur on kohustuslik olnud 15 aastat, vingugaasiandur tahkeküttega kodudes ligi kolm aastat.

„Kontrollisime eelmisel aastal suitsuandureid ligi 5500 kodus ning leidsime, et töötav suitsuandur oli puudu veerandis kontrollitud kodudest. Teeb väga murelikuks see, et kui täna juhtuks tulekahju, siis pea veerandis Eesti kodudes suitsuandur sellest teada ei anna, sest seda lihtsalt pole või pole see töökorras. Töökorras suitsu- ja vingugaasianduri olemasolu peab olema sedavõrd loomulik nagu töökorras pidurid autol,” rääkis päästeameti ohutusjärelevalve osakonna juhataja Maret Rannala ning lisas, et oma kodu ja pere ohutuse eest peab igaüks ise hoolt kandma.

Kontrollkäigud toimuvad 23.-27. septembril kuni kell 19 õhtul. Kontrolle teevad Päästeameti inspektorid koos päästemeeskondadega. Kui andur on puudu või ei ole see töökorras, võib saada 40 eurot trahvi. Kontrolli eesmärk on saavutada see, et kodudes oleks nõuetekohaselt paigaldatud ja töökorras suitsu- ja vingugaasiandurid olemas.

Kontrollkäikudel on Päästeameti inspektoritel ja päästjatel alati seljas Päästeameti ametlik riietus ning kaasas töötõend – kahtluse korral tuleb paluda ka töötõendi näitamist.

Igas kodus peab olema vähemal üks töökorras suitsuandur. Soovituslik on aga paigaldada suitsuandur igale korrusele või isegi igasse tuppa. Vingugaasiandur peab olema igas tahkeküttesüsteemiga (kamin, ahi, pliit, katel) kodus.

Kontrollige andurite tööd kord kuus. Selleks vajuta testnuppu, mille järel peab kostuma häiresignaal. Vajaduse tekkimisel vaheta viivitamatult anduri patarei ning paigalda andur kohe tagasi. Testimine on oluline andurite veatu ja pideva töövalmiduse tagamiseks.

2024. aasta esimese 8 kuuga hukkus 22 tulekahjus 26 inimest. Suitsuandur puudus 17 elamiseks kasutatavas hoones (85%). 8 kuu seisuga pääses 40-st kodu tulekahju ja -ohusündmusest töökorras suitsuanduri olemasolul 77 inimest.