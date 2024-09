Näitus Haapsalu raekojas räägib suure põgenemise lugusid

Reedel, 20. septembril kell 16 avatakse Haapsalu raekojas Suurt põgenemist meenutav näitus „Saatuseaasta 1944 Läänemaal“. Kui muidu on üle Eesti avatud tekstistendidega välinäituseid, siis Haapsalu raekoja näitus on üks väheseid näitusi, kus oluline osa on põgenemise esemelisel pärandil.

80 aastat tagasi põgenesid kümned tuhanded eestlased oma kodumaalt. Paljud arvasid, et lahkumine on ajutine ning Teise maailmasõja lõppedes õnnestub neil Eestisse naasta. Pagulus venis aga aastakümnete pikkuseks ning paljud põgenikud ei näinud oma kodumaad enam kunagi.

Haapsalul ja Läänemaal laiemalt on suure põgenemise loos oluline roll. Lisaks kohalikele põgenejatele saabusid siia tuhanded põgenikud, kes soovisid jõuda Läände. Haapsalu oli kui vahepeatus, kus paanikas inimesed said korraks peatuda ja mõelda, kuidas ja kuhu edasi liikuda.

Suure põgenemise 80. aastapäevale pühendatud näitusel „Saatuseaasta 1944 Läänemaal“ saab ülevaate Teise maailmasõja aegse suurpõgenemise sündmustest Läänemaal nii viimaste uurimistulemuste kui ka üksikisikute mälestuste põhjal.

Näitusel on eksponeeritud lugudega esemed, millest mitmed on põgenikega Läänemaalt läbi käinud ja põgenike palvel kodumaale tagasi jõudnud. Need on esemed, millest tulevad välja inimeste saatused. Näiteks on näitusel väljas Saksamaa põgenikelaagris õlgmadratsi kangast valmistatud seljakott, mis räägib loo väikese lapsega põgenenud perekonnast. Paljud lood ja esemed on seotud just läänlastega.

Lisaks on näitusel lood inimestest, kes põgenesid läheneva idarinde eest Läänemaale, kus asuti tühjaks jäänud taludesse ning alustati uut elu.

Ajaliselt hõlmab näitus aega Punaarmee baaside loomisest Eestis 1939 kuni 1944. aastal lahkunud inimeste lugudeni põgenikelaagrites Rootsis ja Saksamaal.

Lisaks näitusele raekojas on Raudtee- ja sidemuuseumis Haapsalus üleval mininäitus „Saatuseaasta 1944 Läänemaal. Rööbastelt paati“.

Näitused kuuluvad Eesti Mälu Instituudi üle-eestilisse näituste sarja „Saatuseaasta 1944”.

Raekojas avatava näituse kuraator on Kadri Laur, kujundajad Anneliis Aunapuu ja Anni Vakkum.

Näitus jääb avatuks 24. augustini 2025.