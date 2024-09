Juhtkiri: stardipaugu ootel

Lääne-Nigula valla kolmes osavallas – Ristil, Noarootsis ja Kullamaal – on praegu ootel 35 krunti, kuhu saaks pereelamuid ehitada. Stardipauk pole seni veel kõlanud.

Kinnisvaraarendusele on lähenetud erinevalt. Noarootsi ehitas välja Umbaia teed ja elektriliitumised, müüs krundid maha ja edasi tegeleb iga omanik arendamisega juba iseseisvalt. Ristil oodatakse, millal tekib selline kinnisvaaraturg, et Siimapõllul asuvat Sireli tn 9 kinnistut saaks ühe tükina pakkuda mõnele kinnisvaraarendajale. Jupphaaval sealseid krunte müüma ei hakata. Kullamaa on lihtsalt ootel.