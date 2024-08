Politsei otsib Puises kadunud 65aastast Andrest

Politsei palub abi 65aastase mehe asukoha selgitamiseks, kes võis lahkuda 22. augusti õhtul oma kodust Puise külas.

25. augusti õhtul anti politseile teada, et alates reedest, 22. augustist ei ole nähtud ega saadud kontakti Puises elava 65aastase Andresega. Mees võis lahkuda oma kodust 22. augusti õhtul. Koju ei ole ta naasnud. Mehe sõiduk ja telefon on kodus, kuid kuna mehele kuuluvat paati kodus ei olnud, arvati, et ta võis paadiga minna merele.

PPA lennu- ja merepääste koordinatsioonikeskuse juhtimisel alustati pühapäeva õhtul mehe ja tema paadi otsingutega. Pühapäeva õhtul püüti kontrollida Päästeameti drooniga rannikuala, kuid tugeva tuule ja vihma tõttu drooniotsingutega jätkata ei saanud ning vabatahtlikud kontrollisid rannikuala ATV abil.

Esmaspäeva päeval asusid MTÜ Muhu merepääste seltsi Puise üksuse vabatahtlikud merepäästjad läbi vaatama rannikulähedasi laidusid. Päeval kella 13.30 ajal leidsid nad Liialaiu juurest kadunud mehele kuuluva paadi. Seejärel otsiti meest laiult, kuid seal teda ei olnud. Otsingutele kaasati ka PPA lennusalga kopter, mis kontrollis mereala paadi leiukoha ümbruses, kuid kahjuks meest leida ei õnnestunud. Esmaspäevast alates on vabatahtlikud drooniga kontrollinud rannikuäärset ala.

Andres on umbes 165 cm pikk ning tüsedama kehaehitusega. Tal on lühikesed juuksed, kuid otsmiku ja pealae piirkonnas on pea kiilas. Mees võis kanda sinakat värvi dressipluusi, kuid ülejäänud riietus on teadmata.

Politsei palub kõigil, kes on Andrest alates 22. augustist liikumas näinud või teavad tema asukohta, anda sellest teada häirekeskuse numbril 112. Palume olla tähelepanelik piirkonnas nii rannikualal kui vee peal liiklejatel ja anda politseile teada, juhul kui märkate piirkonnas midagi, mis võiks viidata kadunud mehele.