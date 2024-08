Ideed, kuidas veeta lastega koos vaheaega

Tubasteks tegevusteks on väga head erinevad mängud. Suuremate lastega koos saab mängida nii Aliast kui ka teisi strateegia mänge, väiksemate lastega saab läbi mängu õppida tähestikku või numbreid. Samuti mängida erinevad fantaasiarohkeid mänge: näiteks, kui lapse üheks lemmiktegelaseks on

Star Wars-ist tuntud Yoda

, siis on võimalik lavastada Star Wars seiklusrikkaid stseene ja kasutada selleks Yoda mänguasju. Pisemate lastega saab ehitada tekkidest onni ja selle sees meisterdada või raamatutega tutvuda. See on hea tegevus just

jõuluvaheajal

, et pärast lumes sumpamist aeg maha võtta ja rahulike tegevuste kõrvale nautida tassikest magusat kakaod.