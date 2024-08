Lääne-Nigula kaotab külaelukomisjoni

Lääne-Nigula volikogu tahab tänasel istungil likvideerida volikogu külaelukomisjoni. „Põhipõhjus on see, et külaelukomisjon pole kolme aasta jooksul käima läinud, ütles Lääne-Nigula volikogu esimees Mikk Lõhmus.

