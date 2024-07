Põõsaspea neemel algas rändlindude loendus

Põõsaspea neemel algas juuni lõpus järjekorras viies kogu hooaja kestev rändlindude loendus, mille eesmärk on andmete kogumine rändlindude arvukuse ja pesitsusedukuse kohta. Rändevaatlusi tehakse igapäevaselt päikesetõusust päikeseloojanguni kuni novembri lõpuni.

Enam kui viis kuud kestva seire käigus loodetakse näha muuhulgas enam kui miljonit mustvaerast, sadu tuhandeid hanesid ja laglesid, kümneid tuhandeid tõmmuvaeraid, kahlajaid ning kajakaid ja ka tuhandeid kaure ning pütte.

„Need linnud pesitsevad suurel territooriumil arktilistel aladel ja nad koonduvad Põõsaspea neemel enne jõudmist talvitusaladele Läänemerel, Lääne-Euroopas ning ka Aafrikas. Seetõttu on just Põõsaspea hea koht liikide arvukuse muutuste jälgimiseks,” selgitas Põõsaspea rändeloenduse koordinaator Annika Forsten.

„Paljude arktiliste veelindude arvukus on tugevas languses, mistõttu on seire ülioluline veelinnuliikide arvukuse muutuste jälgimisel. Kogutav teave on äärmiselt väärtuslik nii linnukaitsjatele Eestis kui ka mujal Euroopas,” lisas ta.

Põõsaspea rändeloendust viivad läbi kogenud linnuvaatlejad Eestist, Soomest, Rootsist ja Prantsusmaalt. Uudiseid rändlindude loenduse kohta saab lugeda projekti kodulehelt.

Põõsaspea rändeloendust koordineerib Eesti Ornitoloogiaühing ning projekti toetab rahastab Keskkonnainvesteeringute Keskus. Varasemalt on sarnased rändeloendused toimunud aastatel 2004, 2009, 2014 ja 2019.