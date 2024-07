Aivo Paljasmaa: rikkad nutavad ja vaesed naeravad

Omal ajal nägi ühiskonna vaesem ja tõrjutum osa jalgpallis head võimalust ennast tõestada ja välja elada. Palliplatsil ei läinud näiteks briti madrustele, sadamatöölistele ja üldse lihtrahvale korda oma valgekraedest eakaaslased, kes samuti hakkasid innukalt vutti taguma. Ühiskondliku positsiooni mõttes asusid nad vähemalt redelijagu pulki kõrgemal ja nüüd oli võimalus neile koht kätte näidata. Palliplatsil olid kõik võrdsed. Nagu näiteks sauna leiliruumi sisenedes. Ja on siiani, oled sa siis pärit sinivereliste suguvõsast või lihtsalt sõjapõgenik teisest riigist.

Jalgpall on olemuselt üks demokraatlikumaid spordialasid. Muidugi on siingi eelis pikkadel ja atleetlikel mängijatel, aga võrdselt nendega võivad särada ka üsna lühikesed mängumehed. Naised ka, sest jalkavaimustus on tänaseks haaranud eevatütreid üle maailma. Nagu meestegi puhul, ei loe siin mitte kellegi nahavärv ega usutunnistus.