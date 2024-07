Kardinad magamistuppa – kõik sellest, kuidas neid valida

Selleks, et valida välja ideaalsed kardinad magamistuppa, tuleb mõelda nii materjalivalikule, värvile kui ka mõõtudele. Räägime lähemalt, millised aknakatted sobivad magamistuppa ja kuidas neid valida. Ammuta inspiratsiooni Kaup24 ja Hansaposti e-poodidest ning telli kardinad mugavalt kodust lahkumata!

Kas valida ruloo või kardinad magamistuppa?

Otsuse langetamiseks on vaja mõelda, milliseid aknakatteid on õigupoolest vaja. Aknakatteid saab jagada kaheks: ruloodeks ja kardinateks. Ruloo aitab katta akna, et sellest ei tuleks üleliigset valgust sisse. Seetõttu leivad seda tüüpi aknakatted kasutamist kodukontorites ja päikesepoolsetes ruumides. Arvestada tasub aga sellega, et ükski ruloo ei muuda ruumi täielikult pimedaks ja täielikult pimeda ruumi saavutamiseks tuleb kombineerida omavahel pimendavaid kardinaid ja rulood.

Kardinad kannavad nii akende katmise kui ka esteetilist funktsiooni. Valides kardinad magamistuppa, soovitame pöörata tähelepanu sellele, kas tegemist on pimendavate või poolpimendavate kardinatega, et piirata valguse sissetulekut ruumi. See on äärmiselt vajalik siis, kui eelistad, et magamistoas on pime.

Läbipaistvad kardinad sobivad magamistuppa juhul, kui sulle meeldib ärgata hommikuse valguse peale ja õhtusel ajal ei häiri tuppa paistev tänavavalgustus. Üks variant on valida paksemast kangast päevakardinad ja õhukesed kardinad ning need akendele riputada. Juhul kui on soov muuta ruum pimedaks, saab tõmmata päevakardinad ette ning päevavalguse sissepaistmiseks jätta ette vaid õhukesed kardinad.

Kokkuvõttes soovitame valida ruloo ja kardinad magamistuppa juhul, kui soov on saavutada võimalikult pime ruum. Poolpimeda ruumi saavutamiseks sobivad hästi poolpimedad kardinad või päevakardinad koos õhukeste kardinatega.

Kuidas valida kardinad magamistuppa?

Millised kardinad sobivad magamistuppa – kas õhukesed tüllkardinad, ilusad linased kardinad või hoopiski paksud pimendavad kardinad? Räägime lähemalt, millega arvestada kardinate valikul.

Vali sellises stiilis kardinad magamistuppa, mis sobivad magamistoa interjööriga . Arvesta sisutuse ja värvidega – näiteks võib kardinate värv ühtida voodi peatsi värviga või hoopis tapeediga. Samuti mängib olulist rolli ka materjal – maalähedasse interjööri sobivad hästi linasest kardinad, aga luksuslikuma sisekujundusega magamistuppa võiks valida näiteks sametist kardinad. Vali õige pikkusega kardinad magamistuppa. Enamik kardinaid on standardmõõdus ja peaksid sobima paljudesse kodudesse. Eritellimusena on võimalik lasta teha ka erimõõdulisi kardinaid – see võib olla vajalik siis, kui kodus on suured maast laeni aknad. Sobivas mõõdus kardinad saad valida, kui tead akende või kogu seina kõrgust (juhul kui soov on riputada kardinad laest maani) ja akende laiust. Pea meeles, et põrandast tuleb jätta paar sentimeetrit õhuruumi ja krooke saavutamiseks tuleb korrutada siini või kardinapuu pikkus 1,5-ga, et teada saada, kui laiad kardinad magamistuppa tuleb valida.

