Kuumad ilmad on tagasi! Kuidas ennast hoida?

Soojad suveilmad on tagasi ja kutsuvad randa! Ent kuum päike võib olla väga salakaval. Kuidas vältida rannas mõnusalt aega veetes võimalikke terviseriske? Nõu annab G4Si Pirita rannavanem Kermo Sepp, kes on lisaks rannavalvuri ametile ka kaitseväe meedik.

Kuum või jahedam ilm?

Sepp tunnistab, et eelistus sõltub inimesest. “Isiklikult eelistan jahedamat ilma, sest nii on mul endal füüsiliselt mugavam,” selgitab ta. “Rannavalvurina eelistan aga hoopis kuuma päeva, sest tööd on rohkem ja päev põnevam. Kuuma ilmaga on rannas rohkem tegevust, mis hoiab töö vaheldusrikkana ja huvitavana.“

Päikesepõletusest salakavalam ja ohtlikum on…

Päikesepõletuse tunneb ära igaüks, aga kuuma ilmaga varitsevad ka märkamatud ohud – ülekuumenemine ja päiksepiste. Sagedasem rannavalvurite poole pöördumise põhjus ongi päiksepistega kaasnev peavalu, pearinglus, iiveldus ja vedelikupuudus. “Päikesekreemi kasutatakse juba rohkem ning rannavalvurite abi ei vajata,” naljatleb Sepp.

Kuidas ennast palavatel päevadel hoida?

Sepp rõhutab, et kui kuumus ei sobi, tuleks päikesest hoopis hoiduda ja valida varjulisemad kohad. Randa tulles on oluline kaasa võtta peakate, palju vett ja midagi jahedat. “Päikesekreem kaitseb päikesepõletuse vastu, aga päikesepiste ja vedelikupuuduse ennetamiseks tuleb kanda peakatet ja juua rohkelt vett,” soovitab Sepp. Samuti on oluline jälgida rannakaaslasi ja vajadusel neile abi osutada.

Kui tunned, et midagi on valesti – pöördu kohe rannavalvurite poole. „Piir on inimestel erinev, kuid lihtsam on tulla kohe küsima,“ räägib ka meedikuna tegutsev Sepp. Varajane sekkumine aitab vältida terviseprobleemide süvenemist.

Suurimad väljakutsed:

Rahvamassid: Sooja ilmaga on rannas tuhandeid inimesi, mis muudab rannavalvuritele jälgimistöö keerulisemaks.

Sooja ilmaga on rannas tuhandeid inimesi, mis muudab rannavalvuritele jälgimistöö keerulisemaks. Vesi ja alkohol ei sobi kokku: Kahjuks nähakse ka palavatel päevadel rannas alkoholijoobes inimesi. See on ohtlik, sest külm jook ja kuum ilm ei sobi kokku. Alkohol ei jahuta ja paneb inimesi ülehindama oma võimeid ning käituma ebasobivalt.

Soovitused:

Hoolige oma naha tervisest: Pange juba kodust lahkudes või hiljemalt randa jõudes endale päikesekreemi. Ärge oodake selle hetkeni, kui juba on nahale tekkinud esimesed põletuse tunnused.

Pange juba kodust lahkudes või hiljemalt randa jõudes endale päikesekreemi. Ärge oodake selle hetkeni, kui juba on nahale tekkinud esimesed põletuse tunnused. Laste ohuteadlikkus pole veel välja kujunenud: Vanemad peaksid oma lapsi rannas tähelepanelikult jälgima, sest lisaks veeohtudele ei pruugi nad osata hinnata keha ülekuumenemist.

Vanemad peaksid oma lapsi rannas tähelepanelikult jälgima, sest lisaks veeohtudele ei pruugi nad osata hinnata keha ülekuumenemist. Kandke peakatteid: See on lihtne viis kaitsta end päikesepiste eest.

Me kõik üritame Eesti lühikesest suvest maksimumi võtta, kuid olge hoolas enda tervise jälgimise osas. Päikesekreem, peakate ja vesi olgu rannas alati kaasa!