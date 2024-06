Tõnu Mertsina: majapidamiste nõrk kindlustunne pidurdab tarbimise kasvu

Eesti jaekaubanduse müügimahu sügavaim langus jäi küll juba eelmise aasta kevadesse, kuid mais aastases võrdluses 4% ja kuises võrdluses 1% vähenemine näitasid, et languse taandumine on pidurdunud. Ehk siis, jaekaubanduse müügimahud ei ole näidanud veel kasvule pöördumist. Nii on jaekaubanduse müügimahtude langus veninud juba vähemalt 21 kuuni. Selle aasta esimese viie kuuga on jaekaubandusettevõtete müügimaht vähenenud aastases võrdluses 4%.

Artikli lugemiseks tellige päevapilet, digipakett või logige sisse!