Tõnu Mertsina: ebakindlus vähendab tarbimist

Augustis jätkus jaekaubandusettevõtete müügimahtude langus. Nii augustis kui ka aasta esimese kaheksa kuu kokkuvõttes vähenesid need aastases võrdluses 4 protsenti. Jaekaubanduse müügimahud on vähenenud juba teist aastat järjest ning on kukkunud nelja aasta tagusele tasemele. Samuti pole sel aastal suurenenud mootorsõidukimaksu jõustumise eel oodatud autode müüki. Kui eelmisel aastal oli Eesti jaekaubanduse langus Euroopa Liidus suurim, siis selle aasta esimese seitsme kuuga oleme languse poolest teisel kohal.

Artikli lugemiseks tellige päevapilet, digipakett või logige sisse!