Transpordiamet: kuumad ilmad muudavad teed pigiseks ning libedaks

Lähipäevade kuum ilm, mil temperatuur võib tõusta üle 30 kraadi, muudab teed pigiseks ning kohati libedaks, nõudes juhtidelt suuremat tähelepanu ning arvestamist kaasliiklejatega.

„Palume kõikidel liiklejatel lähipäevadel liikluses olla tähelepanelikud ning keskendunud. Selleks, et me jõuaksime turvaliselt sihtkohta, on oluline igaühe panus,“ ütles Transpordiameti teehoiuteenistuse direktor Janno Sammul. „Ärme tegele roolis olles kõrvaliste asjadega ning jalgsi liigeldes veendugem, et autojuhid meid märkavad. Märgates ohtlikult pigiseid teelõike või muid liiklusohutust mõjutavaid tegureid, andke sellest palun teada telefonil 1247.“

Kuumalaine suurimad mõjud teedele on seotud ennekõike pinnatud teelõikudega, kus bituumen hakkab kuumuse mõjul pinnale imbuma. Keskmise ja suurema raskeliikluse osakaaluga teedel võib tee sõidujälgedes hakata “higistama”. Probleeme on rohkem suurema koormusega ristmikel. Eriti keeruline võib olukord olla asulates, kus “higistavat” teed peavad ületama jalakäijad.

Teehooldajad, kelle haldusalasse pigised teelõigud jäävad, on valmis olukorra leevendamiseks puistama teedele peenkillustikku, sõelmeid ja liiva. See võib muuta eriti kahel rattal liiklejate jaoks teed kohati libedaks, mistõttu tuleks neil liigeldes eriti tähelepanelik olla.

Transpordiamet soovitab võimalusel mitte sõita teedel ühes jäljes, vaid valida sõiduraja ulatuses ala, kus teekate poleks pigine. Samuti ei ole hea sõita roobaste põhja mööda.

Pindamisobjektil värskelt pinnatud teel tuleks sõitmiseks kasutada kogu sõiduraja laiust, mitte ületada lubatud maksimaalset sõidukiirust ning püüda vältida sõitmist alale, kus värske bituumen leemendab.

Täpse info teeolude ja liikluskorralduse ning -piirangute kohta leiab portaalist Tark Tee.