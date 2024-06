Juhtkiri: sünnipäeva-aasta

Risti tähistas laupäeval suurelt ja uhkelt oma 500. aastapäeva, kuigi selle üle, millist aastaarvu alevi alguseks lugeda, võibki vaidlema jääda. On see vanim praeguse Risti pinnalt leitud arheoloogiline leid, mis tunnistab, et sel kohal on inimesed olnud juba 2000 aastat tagasi, või praeguse alevi kohal asunud küla esmamainimine? Või hoopis raudtee saabumine 120 aastat tagasi? Lõppude lõpuks võib sünnipäevaks pidada ning suurelt ja uhkelt tähistada kõiki neid tähtpäevi.

Artikli lugemiseks tellige päevapilet, digipakett või logige sisse!