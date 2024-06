Madis Müller: oleme hinnastabiilsuse eesmärgile lähemal

Euroala ja Eesti kiire hinnatõus on taltunud tänu energiahindade langusele, aga ka keskpanga karmistunud rahapoliitikale. See on majandusele kibe, kuid vajalik ravim, rääkis Eesti Panga president Madis Müller riigikogus Eesti Panga 2023. aasta tegevusest ülevaadet andes.

„Euroopa Keskpanga nõukogus langetatud rahapoliitilistele otsustele tagasi vaadates saan selgelt öelda, et neil on olnud oodatud mõju ja need on meid hinnastabiilsuse eesmärgile lähemale toonud,“ ütles Müller, toonitades, et piisavalt aeglane hinnatõus on majanduskasvu ja inimeste igapäevase toimetuleku oluline nurgakivi. „On väga tähtis, et keskpank oleks valmis kiirele hinnatõusule reageerima,“ ütles ta.