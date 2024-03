Suure-Lähtrust leitud vastsündinu ema lähedased rääkisid „Pealtnägijale” oma loo

Kolmapäeva õhtul rääkisid Suure-Lähtrust leitud vastsündinu vanavanemad ja tädi telesaatele „Pealtnägija” enda versiooni loost.

Nad ütlesid kui ühest suust, et ei saanud leitud lapse ema rasedusest aru. Eelmisel õhtul käis pere järgemööda saunas, viimasena läks sauna leitud lapse ema. Mida tegi naine saunas käimise ja lapse leidmise vahelisel ajal, on pere jaoks teadmata. Õe sõnul jõudis leitud lapse ema 5. veebruari hommikul taga ajada veel enda ja naabri koera. Viimase perenaine samal päeval kell 11.39 lapse leidmisest ka häirekeskusele teada andis. Samal ajal sõi lapse ema eduka remondi lõppemise puhul koos mahetalu töölistega torti.

Pere jaoks läks asi segaseks, kui 7. veebruaril lapse ema kodust lahkus ja sõitis Londoni moenädalale. Pere uuris naiselt konkreetselt, kas ta on juhtumiga seotud, kuid said vastuseks vaid, et tema ei ole midagi teinud, süüdistas vastu ja õe sõnul muutus imelikuks. Isa üritas tütart rahustada, lubas hea naisadvokaadi võtta, et naine Eestisse tuleks.

Lapse ema lubas perele, et sõidab Londonist Eestisse, kuid tegelikult sõitis hoopis Marokosse, kus ta 9. märtsil kinni peeti. Naise DNA sai politsei tema vanematekoju jäänud asjadelt. Eestisse jäänud pere on uurijatega teinud koostööd ja ütlesid, et kui oleksid naise rasedusest teadnud, oleksid nad tal aidanud lapse üles kasvatada.

