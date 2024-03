Eesti parim väikeettevõtte toode on Linnamäe lihatööstuse hirveliha steik

Sel nädalal hindas Eesti Parima Toiduaine konkursi komisjon Eesti väikeettevõtete uusi toidutooteid, et selgitada parimad piirkondade lõikes. Kokku said toidukonkursi tiitli „Eesti Parim Toode Väikeettevõttelt” või „Eesti Parim Jook Väikeettevõttelt” seitse kodumaist toodet.

Lääne-Eestist sai parima toidutoote tiitli 12 kandidaadi seas Linnamäe lihatööstuse hirveliha steik. Toode sai kiita, sest on tehtud kodumaisest toorainest ja selle valmistamisel on oluline naturaalsus, värskus ja päritolu. Lisaks on tootel keskkonnasõbralik pakend, milles on kasutatud tavapärasest 70 protsenti vähem plastikut kui analoogsetes pakendites.

Lisaks Linnamäe lihatööstuse hirveliha steigile said parima väikeettevõtte toidutoote või joogi tiitli ka Siidrikoda OÜ FIBES kiudainerikas püree, Karu Kombucha OÜ mango-citra humala kombucha, Vegestar OÜ taimne pasteet musta trühvliga, Amber Production Remedia OÜ Kiiu Torn soolakaramelli kooreliköör, Vinkymon OÜ ökoloogiline fermenteeritud küüslauk ja Vinkymon OÜ must jäätee ebaküdooniaga.

Võidutoodetest tõi žürii esimees Rain Kuldjärv esile uuenduslikud tooted, kus on ühendatud funktsionaalsus ja ringmajandusel põhinev lähenemine − näiteks kiudainerikas püree, mille valmistamisel on kasutatud mahlade pressjääke või põnev taimne pasteet musta trühvliga. „Teisalt oli kõrge punktiskoori saajate seas ka hinnatud traditsioonilisi tooteid, näiteks hirveliha steik, soolakaramelline kooreliköör või mitmed fermenteeritud tooted, mis on toidulauale jõuliselt tagasi tulemas ja koguvad üle maailma populaarsust,” ütles Kuldjärv ja tõi värsketest tiitlisaajatest näiteks mango-citra humala kombucha ehk teeseenejoogi ning ökoloogilise fermenteeritud küüslaugu.

Sarnaselt suurte toidutööstuste konkursitoodetega tõi Kuldjärv ka väiketootjate puhul välja kasvutrendi valmistoitude ja kiireid kvaliteetseid lahendusi pakkuvate toitude osas. „Näiteks kandideeris mitmeid suppe, erinevaid kastmeid, majoneese, steike. Kiirele ja mugavale tarbimisele suunatud trendi oli näha isegi jookides, kus olid esindatud ka valmiskokteilid,” lisas Kuldjärv.

Hindamiskomisjoni esimehe toiduteadlase Rain Kuldjärve sõnul oli sel aastal konkurents äärmiselt tihe ja võitjate väljaselgitamine polnud sugugi lihtne. Kokku kandideeris väikeettevõtete parima toiduaine tiitlile 55 toodet üle Eesti, võitjad selgitati nelja erineva piirkonna lõikes.

„Tänavust konkurssi iseloomustab väga lai spekter tooteid erinevatest kategooriatest. Mitmetes toodetes oli jäädud truuks traditsioonilistele tarbijate seas armastatud maitsetele, aga leidus ka täiesti uudseid tooteid, mis kindlasti alles pakuvad avastamisrõõmu,” ütles hindamiskomisjoni esimees.

Kuldjärve sõnul näitab konkursi rohke osalejate arv ja kõrged keskmised hinded, et Eesti väikeettevõtjad teevad tootearenduses suurepärast tööd ja uued turule jõudvad tooted on äärmiselt kõrge kvaliteediga. «Julgustan igaüht nii võidutooteid kui ka teisi põnevaid võistlusel osalenud toiduaineid ise proovima. Teatavasti on oma silm kuningas ja praegusel juhul sobiks isegi öelda, et oma keel on kuningas,» pakkus Kuldjärv.

Konkurss Eesti Parima Toiduaine valimiseks toimub Toiduliidu eestvedamisel tänavu juba 30. korda. Konkursi üldvõitjad ehk Eesti Parim Toiduaine 2024, Eesti Parim Mittealkohoolne Jook 2024, Eesti Parim Alkohoolne Jook 2024 ja Eesti Parim Lisandväärtusega Toiduaine 2024 kuulutatakse välja Toiduliidu aastakonverentsil 16. aprillil. Rahva Lemmiku valimine toimub Eesti Parima Toiduaine Facebooki lehel 3.-9. aprillil.