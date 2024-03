Haapsalu plaanib järgmise kuu lõpus viia kuuenda abisaadetise Ukraina sõpruslinnale Umanile.

Suurim abivahend, mille Haapsalu linnavalitsus koos Rotary klubiga sel korral teele paneb, on korvtõstuk. Päästeauto ostis Haapsalu linnavalitsus mullu Rootsis toimunud oksjonilt 15 000 euroga. Veebruari lõpus toodi sõiduk Eestisse, see jäi Tallinnas tehnilisse kontrolli. Ka praegu on soetatud päästeauto Volvo N12 veel Tallinnas.

