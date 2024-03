Lääne Elu paberleht laupäeval, 2. märtsil

Päästjate uus hoone hakkab kuju võtma

Reedel veidi pärast keskpäeva Haapsalu uue päästekomando katuselt maha võetud pärg tähistas uue komandohoone ehituse ekvaatorit – majakarp on suures osas valmis ja ees ootavad sisetööd. „Pool teed on mindud, pool on minna ja varsti saab pääste head tänapäevased puhke- ja töötingimused,” ütles Riigi Kinnisvara ASi kinnisvaraarenduse direktor Tarmo Mändmets reedesel sarikapeol.

Vanad ja noored said kokku Läänemaa ühisgümnaasiumis

Kuigi esmapilgul pole Haapsalu noorimal ja vanimal põlvkonnal midagi ühist, pole see siiski tõsi. Nii leiti põlvkondade kohtumisel Läänemaa ühisgümnaasiumis. Tallinna ülikooli Haapsalu kolledžis õpetatakse sügisest uut eriala, nimelt kogukonnatööd vananevas ühiskonnas. Nüüd võttis üks tudengeist, Anne Järv, põlvkondadevahelise koostöö nimelise aine raames ette kirjandusteemalise arutelu üle 70aastastele daamidele ja Läänemaa ühisgümnaasiumi 10. klassi õpilastele. Arutelu keskmes oli Andrus Kivirähki raamat „Rehepapp“.