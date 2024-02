Politsei soovib infot Suure-Lähtru ümbruses sõitnud juhtidelt, kelle autodel on pardakaamera

Politsei jätkas ka täna endiselt otsinguid leidmaks lapse ilmale toonud ja imiku Suure-Lähtrusse jätnud naist.

„Keskendusime laekunud informatsiooni kontrollimisele ja täiendava info kogumisele. Kontrollisime mitmeid laekunud vihjeid üle Eesti, kuid praeguse hetkeni ei ole otsitav naine ega ka tema võimalik asukoht meile endiselt teada,” ütles Haapsalu politseijaoskonna juht Andrei Taratuhin.

Taratuhini sõnul on nii nagu ka otsinguid alustades, peamine eesmärk leida lapse ilmale toonud naine, kes ei ole politseile teadaolevalt endiselt arstiabi saanud. „Seetõttu on praegu politsei kõige olulisem tegevus kõikvõimaliku informatsiooni kogumine ja see on väga mahukas töö, millesse panustavad väga paljud tublid inimesed,” ütles Taratuhin.

Politsei pöördub veel korra kõigi inimeste poole, kes võisid pühapäeval, 4. veebruaril või esmaspäeva, 5. veebruari ennelõunal Lääne-Nigula vallas Suure-Lähtru küla piirkonnas midagi kahtlast märgata. Oma tähelepanekutest saab teada anda helistades telefonil 5198 9886 või 112, või kirjutades aadressil laane.vihje@politsei.ee.

Politsei palub ühendust võtta ka kõigil sõidukijuhtidel, kelle sõidukid on varustatud pardakaameraga ja kes liikusid pühapäeval, 4. veebruaril või esmaspäeval 5. veebruaril Suure-Lähtru piirkonnas või Ääsmäe-Haapsalu-Rohuküla maanteel nimetatud piirkonna läheduses. „Võimalik, et teie pardakaamera vaatevälja on jäänud midagi, mis aitab meil naist leida,” ütles Taratuhin.

„Pöördume ka lapse ilmale toonud naise enda poole – kui sa seda infot loed või kuuled, anna meile endast teada, et saaksime veenduda, et Sinu elu ja tervis ei ole ohus ning pakkuda Sulle vajadusel abi ja tuge!“ sõnas Läänemaa politseijuht.