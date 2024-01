Lääne Elu paberleht neljapäeval, 25. jaanuaril

Läänemaal on põtru väheks jäänud

Lõppenud jahihooajal kütiti Läänemaal 268 põtra, kuigi jahilimiit lubanuks lasta 284 looma.

Riho Terras: igas peres on mõni hukas laps

Esmaspäeval Haapsalut külastanud Euroopa parlamendi liige, erukindral Riho Terras leiab, et niikaua, kui Euroopa, Ameerika ja NATO on ühtsed, pole ohtu, et Venemaa Eestile kallale tungiks, kuid selleks peab valmis olema.

Haapsalu raamatukogus on luuleautomaat

Teisipäevast seisab Haapsalu kultuurikeskuse fuajees raamatukogu kojulaenutuse ukse taga luulepank – pangaautomaati meenutav aparaat, mis pärast kontrollküsimustele vastamist prindib välja luuletuse.