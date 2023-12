AASTA KOKKUVÕTE: Vaidlus Vormsi jahimaade üle pole veel lõppenud

Aasta algul alanud segadus Vormsi jahimaade üle jõudis enne jaani vaheetappi, kui keskkonnaamet otsustas anda jahipidamisõiguse saarel kümneks aastaks kohalikule jahiseltsile.

Tegelikult on jahipidamine saarel siiski veel noatera peal, sest üks jahipidamisõigust soovinud seltskond andis asja kohtusse ja kohus pole veel otsust teinud.

Jahimeeste ja maaomanike vahelise tüli suurim põhjus Vormsil on väga suur kahju, mille metssead saare karja- ja heinamaadel korda on saatnud. Aprillis saatis OÜ Vormsi MT juhatuse liige Ege Kanarbik keskkonnaametile ja Läänemaa jahindusnõukogule märgukirja, kus tõdes, et sel kevadel on Vormsi jahipiirkonnas endiselt probleem metssigade arvukusega ja nende tekitatud kahjustustega põldudele.

Artikli lugemiseks tellige päevapilet, digipakett või logige sisse!