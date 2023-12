Jõuluaja rõõmud: kuus lahedat ideed perega matkamiseks

Lapsed ei lähe loodusesse otsima vaikust ja rahu, vaid avastama. Värske õhk toob neis esile uudishimulikud detektiivid, kes teavad, et igal puul, kivil ja lumehelbel on oma lugu rääkida. Fjällräveni matkaentusiastid toovad talviseks perematkaks välja kuus lahedat ideed, mis köidavad laste tähelepanu ja pakuvad samaaegselt rõõmu ka lapsevanematele.

Otsige koos loomajälgi

Talvel saame loomade liikumise kohta nii palju rohkem teada, sest lumi jätab meelde kõik maapinnale tallatud jäljed. Lisaks toob loomajälgede määramine hulgalist rõõmu ja põnevust ka lastele. Saamaks teada, kas rajalt on enne teie pere läbi jalutanud põder, metssiga või rebane, salvesta telefoni või prindi välja Tartu Ülikooli zooloogia ringi jäljeleht ja pista mõõtmiseks kotti ka tikutoos. Pea meeles, et tikutoosi pikkus on 5cm ja laius 3,5cm ning ära unusta, et lume peal sulavad loomade jäljed alati veidi suuremaks.



Õppige tundma linde ja linnuhääli

Ehkki talvel langeb linnuliikide arv Eesti metsades hüppeliselt, võid hea õnnekorral talviseid metsalinde siiski kuulda või isegi näha. Rähni toksimise ja kaku huilgamise tunned ilmselt ise ära, aga kas oskad lapsele öelda, kuidas laulab või näeb välja ohakalind, siisikas või käbilind? Talviseks linnuvaatluseks võta kaasa binokkel ning laadi telefoni populaarne linnulaulu rakendus „Siuts“, mis aitab metsalinde ja nende laulu tuvastada.



Tehke lõket ja saatke halvad soovid ära

Lõkke tegemine keset paksu metsa annab sooja ja toob rõõmu nii suurtele kui väikestele. Lõkkekohaga matkaradu on Eestis üle kahesaja, omale lähima leiad RMK kodulehelt. Lõkke tegemiseks anna lastele ülesanne otsida maha langenud oksi või käbisid, aga võta kindluse mõttes võta kodust kaasa ka mõni kuiv puuhalg, sest metsast leitud lõkkematerjal ei pruugi lumisel ajal põlema minna. Tuld tee metsas alati selleks ette nähtud kohas ja lahkudes veendu, et see oleks kustunud. Lõkke ääres võta hetk, et rääkida lastega olulistest asjadest ja vaadata ka tulevikku. Palu lapsel paberile kirjutada üks asi, mis võiks vanasse aastasse jääda ning mida uueks aastaks enda ellu kutsuda. Unistustel on kombeks täituda.



Pakkige kokku moonakott ja küpsetage lõkke peal vorstikesi

Külmaga kulutab keha rohkem energiat ja tühi kõht võib muuta lapsed tusaseks. Võta matkale kaasa meelepäraseid puuvilju ja snäkke, näiteks pähkleid, rosinaid või küpsiseid, mida on lihtne tee peal nosida või lase lapsel moonakott ise enne matka kokku pakkida. Samuti ära unusta kaasa võtta vett ja termoses taimeteed. Kui plaanid teha lõket, lase lapsel otsida metsa alt mõni teravam puuoks, torka kodust kaasa võetud vorstikesed puutoki otsa ja sussuta kuumaks. Väga lihtne ja maitsev matkatoit on ka tavaline juustuvõileib, võimalusel küpseta seegi lõkke kohal krõbedaks.



Korraldage lõbus aaretejaht looduses

Anna lapsele ülesanne leida metsast üles erinevaid looduslikke aardeid: kuuseoksi, männikäbisid, puulehti, kivie, loomajälgi, külmunud lompe, veekogusid või jääpurikaid. Nimekirja lisa ka lõbusaid ühistegevusi: visake pikali ja tehke lumeingleid, laulge jõululaulu, ronige puu otsa või ehitage lumeonn. Pange esemed ja tegevused paberile kirja ning tehke matka lõpus kokkuvõte, et näha, kellel õnnestus aaretejahis planeeritud ülesandeid kõige rohkem täita. Sõbralik võistlusmoment lisab tegevusele elevust.



Minge õhtusele laternamatkale

Laternad annavad õhtuhämaruses matkamisele põnevust ja salapära. Kuna pimedaks läheb umbes kella nelja paiku, mine laternamatkale pigem päeva teises pooles ja matka juba markeeritud matkaradadel, et mitte metsas ära eksida. Kui laternat käepärast võtta pole, saab pimeda metsa võlusid kogeda ka taskulambi või mõne väiksema LED-valgusti abil.