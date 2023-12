Keeletark: sürjutama teeb keele peenejoonelisemaks

8. detsembril oli Johannes Aaviku sünniaastapäev. Tänavune 8. detsember oli eriline veel selle poolest, et kuulutati välja Sõnause võitjad.

Aavik ise oli muuhulgas varmas sõnu laenama soome keelest. Näiteks tuletas ta soome keelest sürjutama (välja tõrjuma, kõrvale tõrjuma).

Aaviku arvates oli sürjutama vajalik sõna. Aavik on kirjutanud: „Saame jälle ühe ühtlase sõna kahest koosneva asemele (välja tõrjuma). See teeb keele peenejoonelisemaks.“ Aavik on näitelausetena toonud „See taim, kus ta kasvab, sürjutab teised taimed“, „Nad sürjutati sellelt kohalt“ ja „Uus firma kosus ja arenes nii, et varsti sürjutas kõik oma konkurendid“.

Sürjutama jõudis ÕSi 1976. aastal. Sürjutama ei ole populaarne, kuid vahel seda siiski kasutatakse, näiteks Priit Hõbemägi: „Tänaseks on kahjuks vähkkasvajana vohav tarbijamentaliteet sürjutanud pea igasuguse huvi looduse ja keskkonnakaitse vastu.“

Koloriiti on sõnal sürjutama aga küll.