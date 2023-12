Rõuste kõrgepingeliini projekteerimine läheb uuele ringile

Neljapäeval harutati Kõmsi rahvamajas kõrgepingeliini projekteerimisel sassi läinud suhteid ja pakuti välja uus liinivariant, mis oleks külarahvale vastuvõetav.

Elering tahab ehitada uue kõrgepingeliini Rõuste tuulepargi alajaamast kuni olemasoleva Lihula-Virtsu 110 kV kõrgepingeliinini. Liini ehitamist takistab aga see, et liin läheb läbi tuulepargi, piirneb Natura ala, looduskaitsealuste käpaliste kasvukoha ja lindude rändeteega. Takistuseks on seegi, et kohalike põllumeeste jaoks on vastuvõetamatu, kui elektripostid hakkavad paiknema nende põldudel.

„Kui kaabli paika paneksime, läheksime poole tunni pärast laiali, suruks kätt ja olekski kõik,” ütles Hanilas Aaviku talus elav Kalev Pea, kes sõdib selle eest, et elektriliin tema majast võimalikult kaugelt läbi läheks.

Artikli lugemiseks tellige päevapilet, digipakett või logige sisse!